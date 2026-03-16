Lunedì 16 marzo 2026, in prima serata su Canale 5, va in onda la terza puntata di

La nuova puntata di Scherzi a Parte, in onda lunedì 16 marzo 2026 in prima serata su Canale 5, promette un mix di adrenalina, comicità e momenti imprevedibili. Il programma condotto da Max Giusti continua a rinnovarsi, mantenendo però intatto lo spirito che lo ha reso un cult della televisione italiana: mettere alla prova i VIP con scherzi costruiti al millimetro, capaci di far emergere reazioni spontanee e spesso irresistibili. La terza puntata porta con sé un cast di vittime particolarmente variegato, tra politica, sport, cinema e televisione. Chi finirà nella rete degli autori? Quali situazioni esplosive vedremo? E quali sorprese sono previste in studio? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scherzi a Parte, le vittime del 16 marzo 2026: anticipazioni della terza puntata

Articoli correlati

Anticipazioni Scherzi a Parte, Francesca Chillemi tra le vittime del 16 marzoIl lunedì sera di Canale5 torna ospitare il programma cult che da decenni tiene incollati gli italiani alla poltrona.

Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della prima puntataQuesta sera, 2 marzo 2026, va in onda la prima puntata di Scherzi a parte 2026, lo storico format di Canale 5 che torna per quattro nuove puntate con...

Altri aggiornamenti su Scherzi a Parte le vittime del 16 marzo...

Temi più discussi: Scherzi a parte: Le vittime della seconda puntata Video; Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5: le vittime del 9 marzo; Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9); Scherzi a parte, ma chi ci crede più?.

Anticipazioni Scherzi a Parte, Francesca Chillemi tra le vittime del 16 marzoScherzi a parte torna il 16 marzo con la conduzione di Max Giusti e una nuova serie di scherzi che segue il successo delle prime due puntate ... dilei.it

Scherzi a parte, le vittime del 16 marzo su Canale 5: da Boldi e Ferrero a Chillemi e La RosaScherzi a Parte torna stasera in tv, lunedì 16 marzo, con il terzo appuntamento dello show condotto da Max Giusti. L'appuntamento è ... msn.com

A parte gli scherzi Max Giusti è davvero simpatico - facebook.com facebook

Gli «Scherzi» di Max Giusti conquistano anche i giovani x.com