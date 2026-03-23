Sal Da Vinci, Simona Ventura e Alessia Marcuzzi tra le vittime dell'ultima puntata di Scherzi a Parte. Max Giusti introduce e commenta i filmati con le sue imitazioni più celebri. Questa sera, lunedì 23 marzo, in prima serata su Canale 5 - subito dopo La Ruota della Fortuna - va in onda l'ultimo appuntamento stagionale di Scherzi a Parte, lo storico show dedicato agli scherzi ai personaggi famosi. Alla guida della nuova edizione troviamo Max Giusti, che accompagna il pubblico tra candid camera, situazioni imprevedibili e divertenti trappole orchestrate dalla produzione. Anche nella quarta e ultima puntata non mancheranno momenti esilaranti e colpi di scena. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scherzi a Parte ultima puntata stasera su Canale 5: anticipazioni e vittime del 23 marzo

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