Stasera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Scherzi a Parte, con Rocco Casalino, Massimo Boldi e Francesca Chillemi tra le vittime dello spettacolo. La trasmissione prevede che personaggi noti vengano coinvolti in scherzi preparati dagli autori e messi in atto sul palco. I protagonisti si trovano davanti a situazioni inattese e divertenti, con reazioni spontanee e momenti di sorpresa.

Rocco Casalino, Massimo Boldi e Francesca Chillemi tra le vittime della nuova puntata di Scherzi a Parte. Max Giusti introduce e commenta i filmati con momenti di pura comicità. Questa sera, lunedì 16 marzo, in prima serata su Canale 5, torna un nuovo appuntamento con Scherzi a Parte, lo storico programma televisivo dedicato agli scherzi ai personaggi famosi. Alla guida della nuova edizione c'è Max Giusti, che accompagna il pubblico tra candid camera, situazioni impreviste e divertenti trappole organizzate dalla produzione. Anche nella terza puntata non mancheranno momenti esilaranti e colpi di scena. Il format, che da anni è uno dei più amati della televisione italiana - la scorsa settimana ha conquistato 3. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scherzi a Parte stasera su Canale 5: anticipazioni e vittime del 16 marzo

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