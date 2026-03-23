scherzi a parte 2026 ospiti e vittime della quarta puntata del 23 marzo su canale 5

Tutto pronto per l’ultima puntata di Scherzi a Parte 2026 con tanti nuovi scherzi e nuove “vittime”. Scopriamo insieme tutte le vittime e i protagonisti della quarta puntata di stasera, lunedì 23 marzo, trasmessa in prime time su Canale 5. Scherzi a parte 2026, le “vittime” della quarta puntata del 23 marzo. Stasera, lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 21.20 va in onda la quarta ed ultima puntata di “ Scherzi a parte “, il popolare programma televisivo presentato quest’anno da Max Giusti su Canale 5. Una nuova edizione accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico che è tornato a prendere di mira personaggi famosi con scherzi irresistibili. Una delle novità più importanti è la presenza di Max Giusti che, oltre a condurre, è pronto a presentare gli scherzi con monologhi inediti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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