Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5 | le vittime del 23 marzo

La prima serata di Canale 5 regalerà emozioni anche stasera, lunedì 23 marzo, con il gran finale di stagione di Scherzi a Parte. Il varietà, guidato con simpatia da Max Giusti, giunge all’ultimo appuntamento di un’edizione che ha saputo riconquistare il grande pubblico grazie a un mix perfetto di cattiveria goliardica e intrattenimento puro. Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, le telecamere nascoste del programma sono pronte a svelare gli ultimi, esilaranti inganni della stagione. L'appuntamento finale è fissato per le 21.20 su Canale 5, con la consueta copertura streaming e on-demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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