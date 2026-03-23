Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5 | le vittime del 23 marzo

Da gazzetta.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima serata di Canale 5 regalerà emozioni anche stasera, lunedì 23 marzo, con il gran finale di stagione di Scherzi a Parte. Il varietà, guidato con simpatia da Max Giusti, giunge all’ultimo appuntamento di un’edizione che ha saputo riconquistare il grande pubblico grazie a un mix perfetto di cattiveria goliardica e intrattenimento puro. Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, le telecamere nascoste del programma sono pronte a svelare gli ultimi, esilaranti inganni della stagione. L'appuntamento finale è fissato per le 21.20 su Canale 5, con la consueta copertura streaming e on-demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

scherzi a parte 2026 con max giusti su canale 5 le vittime del 23 marzo
© Gazzetta.it - Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5: le "vittime" del 23 marzo

Articoli correlati

Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5: le "vittime" del 9 marzoLunedì 9 marzo prosegue in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Scherzi a Parte, ripartita la settimana scorsa con Max Giusti alla...

Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5: le "vittime" del 16 marzoLa prima serata di Canale 5 si accende nuovamente stasera, lunedì 16 marzo, con il terzo atto della stagione di Scherzi a Parte.

Aggiornamenti e notizie su Max Giusti

Temi più discussi: Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5: le vittime del 16 marzo; Scherzi a Parte, pagelle: Francesca Chillemi gelata da Max Giusti (7), scherzi flop (4) e Massimo Boldi fa piangere tutti (5); Chi saranno le nuove vittime stasera di Scherzi a parte?; Scherzi a Parte, gli ospiti e gli scherzi della terza puntata.

Scherzi a parte, vittime del 23 marzo 2026: ecco le anticipazioni e cosa vedremo nella quarta puntataIl fascino di Scherzi a parte sta tutto nella sua capacità di sorprendere, di ribaltare la realtà e di trasformare un momento quotidiano in una piccola ... ilsipontino.net

max giusti scherzi a parte 2026Scherzi a parte 2026, tra le vittime illustri della terza puntata Massimo Boldi e Rocco CasalinoTerzo appuntamento con lo show comico condotto da Max Giusti. Vittime illustri di stasera Massimo Boldi e Marina La Rosa ... iodonna.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.