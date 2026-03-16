La prima serata di Canale 5 si accende nuovamente stasera, lunedì 16 marzo, con il terzo atto della stagione di Scherzi a Parte. Il varietà, affidato all'energia di Max Giusti, continua a cavalcare l'onda del successo dopo gli ottimi ascolti delle prime due settimane. Reduci da una partenza che ha incollato milioni di telespettatori allo schermo, le "terribili" telecamere del programma sono pronte a colpire ancora. L'appuntamento per godersi le nuove candid camera è fissato per le 21.20 su Canale 5, come sempre con la possibilità di seguire la diretta o recuperare i contenuti on-demand sul portale Mediaset Infinity. Per questo terzo giro di giostra, il parterre dei "beffati" promette scintille e reazioni imprevedibili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5: le "vittime" del 16 marzo

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