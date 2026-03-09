Lunedì 9 marzo prosegue in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Scherzi a Parte, ripartita la settimana scorsa con Max Giusti alla conduzione e già molto apprezzata dal pubblico: 3.588.000 spettatori, pari al 26% di share, si sono sintonizzati lunedì 2 marzo per la prima puntata che ha visto come "vittime" star della tv come Gabriel Garko, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Gilles Rocca e Isobel Kinnear, l'ex ballerina di Amici che ha debuttato lo scorso anno a Caduta Libera proprio al fianco di Giusti, tornato a Mediaset dopo anni in casa Rai. Ecco cosa succederà stasera nella seconda puntata di Scherzi a Parte, in onda alle 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5: le "vittime" del 9 marzo

Articoli correlati

Scherzi a Parte 2026 torna su Canale 5 con Max Giusti: data di inizio e prime “vittime”Tutto pronto per il debutto di “Scherzi a parte 2026“, lo storico show di Canale 5 che prende di mira i personaggi famosi con scherzi irresistibili.

Leggi anche: Scherzi a parte 2026, al via la nuova stagione con Max Giusti, le "vittime" del 2 marzo

Contenuti e approfondimenti su Max Giusti

Temi più discussi: Max Giusti: 'Scherzi a Parte' diventa varietà, per la prima volta tolgo il freno a mano; Scherzi a parte 2026, conduttori e ospiti della nuova edizione da stasera in tv; Il ritorno di Scherzi a parte. Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare; Giusti, 'Scherzi a parte' torna al passo coi tempi, sì a effetto cinema.

Scherzi a Parte 2026, analisi prima puntata: convince Max Giusti, da rivedere le gag in studio, volano gli ascoltiScherzi a Parte 2026 analisi. Se gli scherzi, nel complesso, sono risultati azzeccati, meno divertente è la parte in studio. maridacaterini.it

Scherzi a Parte 2026 torna su Canale 5 con Max Giusti: data di inizio e prime vittimeAl via la nuova edizione di Scherzi a parte 2026 condotto quest'anno da Max Giusti in prima serata su Canale 5: le anticipazioni. superguidatv.it

Lo show condotto da Max Giusti leader della prima serata - facebook.com facebook

#Televisione - Scherzi a parte: Max Giusti rinnova lo show x.com