Investe una donna con uno scooter rubato dieci anni fa e scappa | minorenne denunciato

Un minorenne ha investito una donna con uno scooter rubato dieci anni fa e poi è fuggito, lasciando la vittima a terra. L’incidente è avvenuto in pieno giorno in una strada trafficata di Giarre, dove la donna è rimasta ferita. I carabinieri hanno individuato e denunciato il giovane, ritenuto responsabile di omissione di soccorso. Durante le indagini, gli agenti hanno scoperto che lo scooter era stato rubato anni prima in un altro comune. La donna è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale.

Anche la madre del giovane è stata denunciata per ricettazione e riciclaggio. Il motorino era privo di assicurazione e con la targa di un altro mezzo in demolizione I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giarre, hanno denunciato un minorenne ritenuto responsabile di omissione di soccorso dopo un sinistro stradale con feriti. Anche la madre del giovane, una 49enne, è stata denunciata con le accuse di ricettazione e riciclaggio. Entrambi sono residenti a Zafferana, dove qualche giorno fa il ragazzo aveva investito una donna in via Garibaldi, allontanandosi senza prestare aiuto dopo averla fatta cadere sull'asfalto.