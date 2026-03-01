secondo giorno di attacchi usa e israeliani su teheran la rappresaglia iraniana in tutte le direzioni

Per il secondo giorno consecutivo, Teheran è stata coinvolta in attacchi condotti da forze statunitensi e israeliane. Le operazioni militari hanno provocato colonne di fumo nero visibili nel cielo della capitale iraniana, con esplosioni che si sono susseguite in diverse zone della città. Le immagini provenienti dai pochi canali ancora attivi mostrano chiaramente le conseguenze delle azioni militari sulla città.

Orizzonte di fuoco Trump e Netanyahu restano all'offensiva. La risposta di Teheran con attacchi anche in Arabia Saudita e Emirati: panico a Dubai. In Iran lutto e rabbia per l'uccisione di Khamenei, tra appelli all'unità e promesse di vendetta Il presidente Pezeshkian e il capo della magistratura Mohseni-Ejei affiancano l'ayatollah Alireza Arafi, uno dei giuristi del Consiglio dei Guardiani, nelle funzioni di guida temporanea della Repubblica Islamica.

Usa e Israele attaccano l’Iran: «Oltre 200 morti». La rappresaglia di Teheran: pioggia di missili su Tel Aviv, in fiamme auto e palazzi – Il videoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, i media israeliani: «Khamenei è morto, Netanyahu ha visto la foto del corpo». Applausi in strada a Teheran. Trump: «Non volevano accordi». Teheran colpisce anche Dubai

Attacco contro l'Iran: cosa è successo dopo la morte di KhameneiUn'analisi chiara degli attacchi del 28 febbraio 2026, delle vittime principali, delle reazioni internazionali e delle possibili ripercussioni in Medio Oriente ... notizie.it

La guerra dei 12 giorni, il precedente attacco di Israele e Stati Uniti contro l’IranLeggi su Sky TG24 l'articolo La guerra dei 12 giorni, il precedente attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran ... tg24.sky.it

