Continua la rappresaglia iraniana sui siti energetici in Qatar

Dopo l'attacco israeliano a South Pars, le autorità iraniane hanno risposto con azioni contro i siti energetici in Qatar. La rappresaglia si è concentrata su strutture legate al settore energetico, senza ulteriori dettagli sui danni o le misure adottate. La situazione ha portato a una escalation di tensione tra i due paesi, che prosegue senza interruzioni.

?GIORNO 20 - I FATTI PRINCIPALI, IN BREVE Dopo l'attacco israeliano a South Pars, il principale giacimento di gas naturale iraniano, continua la rappresaglia iraniana contro le infrastrutture energetiche dei vicini del Golfo, e in particolare il Qatar che con Teheran gestisce proprio il sito colpito dagli israeliani ieri. Doha dichiara di aver subito ingenti danni e ha espulso due diplomatici iraniani. Il petrolio continua a salire. Il Brent è ora sopra i 114 dollari al barile, con un aumento di oltre il 4 per cento. Male anche la borsa. Gli indici asiatici di riferimento di Seul e Tokyo hanno chiuso in ribasso giovedì, con l'indice Nikkei giapponese in calo di oltre il 3 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Continua la rappresaglia iraniana sui siti energetici in Qatar Articoli correlati Guerra in Iran, raid sui siti energetici. Teheran: ci vendicheremo. E brucia impianto in QatarIsraele, con il consenso della Casa Bianca, bombarda un importante impianto di produzione del gas naturale in Iran. Leggi anche: Continua la rappresaglia iraniana: droni contro le ambasciate Usa in Arabia Saudita e Kuwait US & Israel vs Iran: The Conflict That Shocked the World Altri aggiornamenti su Continua la rappresaglia iraniana sui... Temi più discussi: La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar; Guerra in Iran, le notizie in diretta; Israele colpita ancora, l’Iran resiste: la reazione degli ayatollah sorprende Trump e Netanyahu; Missili su Tel Aviv, rappresaglia iraniana con testate a grappolo. Continua la rappresaglia iraniana sui siti energetici in QatarDopo l'attacco israeliano di ieri a South Pars, il principale giacimento di gas iraniano, Teheran continua la sua vendetta sui vicini del Golfo. Intanto il prezzo del petrolio vola sopra i 114 dollar ... ilfoglio.it La diretta della guerra in Iran, Londra e Berlino: No a intervento Nato chiesto da Trump. Rappresaglia di Teheran, arrestate 500 persone per spionaggioContinuano gli attacchi incrociati nei Paesi del Golfo. Lo Stretto di Hormuz continua a non permettere il passaggio sicuro delle navi commerciali e il prezzo del petrolio viaggia intorno ai 100 dollar ... lanazione.it Martina Miliddi senza freni: la Ballerina continua a catturare le attenzioni con la sua bellezza esplosiva. Dopo l'annuncio di Stefano De Martino come conduttore e Direttore Artistico del Festival di Sanremo, non manca chi ipotizza un possibile approdo della ra - facebook.com facebook Iran e Golfo: missili sul gas Israele continua la strategia degli assassinii mirati @liberobatt, @Corriere x.com