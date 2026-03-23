Savino Del Bene Egonu show Milano brinda
NUMIA VERO MILANO 3 SAVINO DEL BENE VOLLEY 2 VERO VOLLEY MILANO: Miner ne, Gelin ne, Bosio 2, Modesti (L2) ne, Pietrini 13, Sartori, Danesi 10, Kurtagic 10, Cagnin, Lanier 3, Egonu 29, Akimova 3, Piva 20, Fersino (L1). All. Lavarini. SAVINO DEL BENE: Bernardeschi ne, Bechis 1, Skinner 8, Castillo (L1), Ruddins 5, Franklin 1, Ribechi (L2), Bosetti 14, Ognjenovic, Mancini ne, Graziani ne, Nwakalor 5, Antropova 26, Weitzel 6. All. Gaspari. Arbitri: Brancati – Goitre – Selmi. Parziali: 24-26, 13-25, 25-15, 25-16, 15-6. In un Allianz Cloud con quasi 5 mila spettatori la Savino Del Bene è sconfitta al tiebreak dal Vero Volley dopo aver vinto i primi due set e dato l’impressione di poter chiudere in scioltezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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