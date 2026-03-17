L' ingresso della pseudomedicina nelle aule universitarie

Tre professionisti sanitari laureati hanno scritto per raccontare un episodio avvenuto durante un Master universitario IFOMPT di primo livello all’Università degli Studi del Molise. L’episodio riguarda l’ingresso della pseudomedicina nelle aule universitarie e ha coinvolto studenti e docenti. La vicenda si è verificata nel contesto di un corso di formazione riconosciuto dall’università e ha suscitato attenzione tra gli interessati.

Tre professionisti sanitari laureati mi hanno scritto per raccontare una vicenda avvenuta all’interno di un Master universitario IFOMPT di primo livello dell’Università degli Studi del Molise. Sono fisioterapisti che hanno frequentato un percorso di alta formazione universitaria e hanno deciso di rendere pubblica la loro esperienza perché ciò che hanno incontrato durante quel corso riguarda direttamente la qualità scientifica della formazione sanitaria nel nostro paese. Nella lettera che mi hanno inviato, descrivono come durante il master siano stati utilizzati materiali didattici nei quali venivano presentate come manovre fondate su meccanismi biomeccanici reali il “riposizionamento delle vertebre” o il “riposizionamento del cuboide” mediante tecniche manuali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'ingresso della pseudomedicina nelle aule universitarie Articoli correlati Gelo nelle aule al rientro dalle vacanze: scoppia la protesta nelle scuole superiori di FrosinoneIl rientro tra i banchi dopo la pausa natalizia si sta trasformando in un caso politico e sindacale nelle scuole superiori del capoluogo ciociaro. Arrivano i jammer anti truffa per l’esame teorico della patente: come funzionano e cosa cambia nelle auleNelle aule della Motorizzazione Civile dove si tengono gli esami teorici per le patenti di guida saranno installati dei jammer, dispositivi...