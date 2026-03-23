A Quarta Repubblica vanno in scena le immagini dei magistrati di Napoli in festa per la vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia, cantando Bella ciao e cori contro Giorgia Meloni. Che succede ora alla giustizia? "Si è rafforzato il partito delle procure, questo è un problema", afferma Piero Sansonetti ospite di Nicola Porro nel programma in onda lunedì 23 marzo su Rete 4. "L'abbiamo visto anche in queste scenette che ci hai fatto vedere te, questo è un problema", continua il giornalista che ammette: "Io naturalmente non amo la Meloni, sono contento che abbia perso, però non sono contento che abbia vinto il partito delle procure e ho paura di un partito delle procure più forte ancora di quello che era". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sansonetti: "Ha vinto il partito delle Procure, ho paura". Che succede ora

Articoli correlati

Elezioni, cambia tutto per il Paese: “Ha vinto lei”. Cosa succede oraLaura Fernández, 39 anni ed ex ministra del governo uscente, è stata eletta nuova presidente del Costa Rica al primo turno.

Il poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri: "Zack mi ha puntato la pistola, ho avuto molta paura e ho sparato"È indagato per omicidio volontario il poliziotto che lunedì scorso (26 gennaio) ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, un uomo di origini...

Altri aggiornamenti su Sansonetti Ha vinto il partito delle...

Discussioni sull' argomento Bossi, il razzista e misogino che voleva dividere l’Italia: celebrato come un padre della patria; Referendum, perché è stata la peggiore campagna elettorale di sempre: uno scontro tra due estremi giustizialismi; Articolo di Sansonetti su Il Dubbio: La procura intima al vescovo Bregantini: stai alla larga da quel dottore!.

Quarta Repubblica. . L'analisi del voto di Piero #Sansonetti #quartarepubblica facebook

Sinistra unita in piazza per il No Schlein: difendiamo la costituzione Piero Sansonetti, l’Unità x.com