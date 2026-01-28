Il poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri | Zack mi ha puntato la pistola ho avuto molta paura e ho sparato

Da today.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un poliziotto ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri in via Giuseppe Impastato a Rogoredo. L’agente, sotto indagine per omicidio volontario, ha spiegato di aver avuto paura perché Mansouri gli avrebbe puntato la pistola. La pistola si è poi rivelata essere a salve. La vicenda ha scosso il quartiere, mentre le autorità cercano di chiarire cosa sia successo in quei momenti di tensione.

È indagato per omicidio volontario il poliziotto che lunedì scorso (26 gennaio) ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, un uomo di origini marocchine di 28 anni che gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve, in via Giuseppe Impastato nel quartiere milanese di Rogoredo.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Abderrahim Mansouri

Il poliziotto che ha ucciso lo spacciatore: “Mi ha puntato contro un’arma, ho avuto molta paura. L’ho riconosciuto: era Zack”

Un agente di polizia ha sparato e ucciso uno spacciatore a Milano.

“Ha puntato la pistola e ho sparato, era Zack”: la versione del poliziotto che ha ucciso un 28enne a Rogoredo

Durante l'interrogatorio di oggi, un poliziotto ha fornito la sua versione dei fatti in merito all'omicidio di un 28enne avvenuto durante un’operazione antidroga a Rogoredo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Abderrahim Mansouri

Argomenti discussi: Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato a Milano; Sparatoria Milano, il poliziotto indagato per omicidio volontario: Ci ha puntato la pistola contro; Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enne; Milano, indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato al 28enne: Ha puntato la….

il poliziotto che haSparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enneÈ accaduto lunedì in via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Gli avevamo detto 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura ... tg24.sky.it

Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato a MilanoÈ indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato e ucciso un marocchino di 28 anni, Abderhaim Mansouri, che gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve, in via Impasta ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.