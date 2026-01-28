Il poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri | Zack mi ha puntato la pistola ho avuto molta paura e ho sparato

Un poliziotto ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri in via Giuseppe Impastato a Rogoredo. L’agente, sotto indagine per omicidio volontario, ha spiegato di aver avuto paura perché Mansouri gli avrebbe puntato la pistola. La pistola si è poi rivelata essere a salve. La vicenda ha scosso il quartiere, mentre le autorità cercano di chiarire cosa sia successo in quei momenti di tensione.

È indagato per omicidio volontario il poliziotto che lunedì scorso (26 gennaio) ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, un uomo di origini marocchine di 28 anni che gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve, in via Giuseppe Impastato nel quartiere milanese di Rogoredo.🔗 Leggi su Today.it

Un agente di polizia ha sparato e ucciso uno spacciatore a Milano.

Durante l'interrogatorio di oggi, un poliziotto ha fornito la sua versione dei fatti in merito all'omicidio di un 28enne avvenuto durante un’operazione antidroga a Rogoredo.

Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enneÈ accaduto lunedì in via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Gli avevamo detto 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura ... tg24.sky.it

Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato a MilanoÈ indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato e ucciso un marocchino di 28 anni, Abderhaim Mansouri, che gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve, in via Impasta ... ansa.it

Identificato il giovane ucciso durante il blitz antidroga: 28enne marocchino irregolare con precedenti colpito a morte al bosco di Rogoredo Un solo sparo, poi il silenzio. La vittima è Abderrahim Mansouri, ritenuto vicino al clan dello spaccio x.com