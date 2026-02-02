Elezioni cambia tutto per il Paese | Ha vinto lei Cosa succede ora

Dopo anni di politica e con una vittoria netta al primo turno, Laura Fernández diventa la nuova presidente del Costa Rica. La sua elezione segna un cambio di rotta per il paese, che ora si prepara a una nuova fase. Fernandez, ex ministra del governo uscente, ha ottenuto il mandato con una maggioranza chiara, lasciando alle spalle le incertezze degli ultimi tempi. La domanda ora è cosa cambierà concretamente nei prossimi mesi.

Laura Fernández, 39 anni ed ex ministra del governo uscente, è stata eletta nuova presidente del Costa Rica al primo turno. Con circa l’88% dei seggi scrutinati, la candidata del Partito del Popolo Sovrano ha raccolto il 48% dei voti, superando la soglia necessaria per evitare il ballottaggio. Il principale avversario, il socialdemocratico Álvaro Ramos, si è fermato al 33%. Ramos ha riconosciuto la sconfitta e ha assicurato un’opposizione “costruttiva per il bene del paese”, chiudendo una competizione seguita con particolare attenzione per le ricadute sulla stabilità politica e sulla gestione dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Approfondimenti su Laura Fernández

Ultime notizie su Laura Fernández

