Riparte ‘Futuro possibile’ | lavoro e formazione per i giovani che non studiano e non lavorano

Da lunedì 12, riparte ‘Futuro possibile’, il progetto che da tredici anni supporta i giovani ‘neet’ attraverso opportunità di formazione e inserimento lavorativo. L’iniziativa mira a favorire il loro percorso di reinserimento, offrendo strumenti concreti per sviluppare competenze e riattivare il loro rapporto con il mondo del lavoro e della formazione. Un punto di riferimento stabile per giovani che cercano una strada verso il futuro.

È in partenza con un primo gruppo di iscritti da lunedì 12 'Futuro possibile', il progetto che da tredici edizioni rappresenta un punto di riferimento concreto per l'attivazione e il reinserimento dei cosiddetti ‘neet’, ragazzi e ragazze che non studiano e non lavorano. In particolare, il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

