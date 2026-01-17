Approvata la legge sui medici in pensione Alecci | Sanità calabrese ancora in crisi

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato una nuova legge che consente ai medici in pensione di rientrare in servizio. La misura mira a rispondere alle criticità del sistema sanitario locale, ancora in difficoltà. Alecci commenta che questa decisione rappresenta un intervento per migliorare l’assistenza e affrontare le carenze di personale nel settore sanitario calabrese.

Il Consiglio regionale ha approvato la legge che permette ai medici in pensione di tornare a lavorare in corsia. Una misura che, secondo il capogruppo Dem Ernesto Alecci, arriva però “a toppa di un sistema sanitario in crisi e incapace di dare risposte”.“Dopo più di 4 anni di governo Occhiuto e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

