Puglia sanità in crisi | medici in mobilitazione verso una manifestazione regionale entro maggio per nuove priorità

I medici di base in Puglia protestano contro le scarse risorse e le lunghe attese, preparando una manifestazione regionale entro maggio. La mobilitazione nasce dalla frustrazione per le difficoltà di accesso alle prestazioni e le carenze di personale, che colpiscono soprattutto i piccoli centri. I professionisti invitano la Regione a intervenire subito, portando in piazza le loro richieste di risposte concrete.

Puglia, la Sanità al Bivio: Medici Annunciano Manifestazione e Sfida la Regione. I medici territoriali pugliesi hanno alzato il tiro, annunciando l'avvio di un percorso di mobilitazione che culminerà in una grande manifestazione regionale entro maggio. La decisione, presa al termine di una riunione intersindacale tenutasi ieri a Bari, è una risposta alla persistente crisi del sistema sanitario regionale e alla necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e la piena applicazione degli accordi sindacali. La forte presa di posizione, espressa in una giornata segnata da pioggia e venti da sud-est, mira a sollecitare un cambio di passo da parte della Regione Puglia.

Questa mattina si è aperta ufficialmente la dodicesima legislatura del Consiglio regionale in Puglia.

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato una nuova legge che consente ai medici in pensione di rientrare in servizio.

