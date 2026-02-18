Pronto soccorso Moscati | percorso codice argento per gli anziani fragili

Al pronto soccorso Moscati, un nuovo percorso con codice argento aiuta gli anziani fragili. Questa iniziativa nasce per gestire meglio le emergenze di persone con più di 75 anni, spesso affette da malattie multiple. Il percorso prevede un team di specialisti che si prende cura degli anziani fin dall’ingresso, riconoscendo subito le loro esigenze specifiche. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa e migliorare l’assistenza. La struttura ha già avviato questa procedura, che coinvolge anche i familiari dei pazienti.

Un percorso dedicato, strutturato e multidisciplinare per rispondere in modo più efficace ai bisogni dei pazienti anziani fragili che accedono al pronto soccorso. L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha deliberato il Percorso assistenziale codice argento, uno strumento organizzativo pensato per intercettare precocemente la fragilità geriatrica e garantire una presa in carico appropriata e tempestiva. La scelta nasce da un dato significativo: dall’analisi dei flussi aziendali relativi al 2025 è stato stimato che il 20-25 per cento degli accessi al pronto soccorso ha riguardato pazienti anziani, spesso affetti da pluripatologie, in politerapia e con ridotta autonomia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Due anziani investiti da un'auto: al pronto soccorso in codice gialloQuesta mattina a Baveno, in via Libertà, due anziani sono stati investiti da un’auto mentre la vettura stava facendo retromarcia.

