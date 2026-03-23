san rossore spettacolo e grande pubblico

Un sole per lunghi tratti incerto e un maestrale frizzantino non hanno fermato il pubblico che ancora una volta ha affollato (oltre duemila le presenze) l’ippodromo di San Rossore dove la riunione domenicale del galoppo vedeva in programma due corse storiche: il 35° premio “Enrico Camici” e il 30° premio “Barbaricina”. Sui 1200 del “Camici” era atteso il confronto fra Momento Giusto e Barton Key (che all’ultima uscita finì a bomba dopo aver perso la partenza) ma il confronto è mancato per il ritiro in mattinata di Momento Giusto. Alla resta dei conti Barton Key (C. Colombi) ha piazzato il forte spunto vincete piegando la resistenza di Rough Rustic, cavallo sceso da Milano con velleità di successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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