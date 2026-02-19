san rossore il premio agus

Al centro del pomeriggio ippico a San Rossore il premio " Palmerio Agus ", handicap di classe 3 per cavalli di 3 anni sui 2000 metri. Probabile match fra la femmina Dream Sicily e il maschio Light Bridges, entrambi già vincitori a San Rossore. La corsa evoca il nome di Palmerio Agus, una grande storia di sport e di vita. Già allievo fantino di grandi risorse, il giovane Agus fu salvato dalla dipendenza dalla droga grazie a una lunga permanenza a San Patrignano, il centro di Vincenzo Muccioli, Quando ne uscì, Muccioli lo appoggiò a Ettore Pistoletti, a Barbaricina, allenatore all’epoca sulla cresta dell’onda, perché lo recuperasse come fantino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

