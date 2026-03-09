spettacolo san rossore ecatombe di favoriti sorpresa nei premi thomas rook e andreina

Durante lo spettacolo a San Rossore, più di duemila persone hanno assistito a una vera e propria sorpresa, con numerosi favoriti eliminati nei premi “Thomas Rook” e “Andreina”. I vincitori di queste categorie sono stati annunciati sul palco, mentre i premi li portano ora verso le competizioni “Pisa” e “Torricola”. La serata ha visto un risultato inatteso tra i partecipanti.

Ecatombe di favoriti nei premi “Thomas Rook” e “Andreina”, davanti ad oltre duemila spettatori: ai vincitori la strada ora è aperta verso il “Pisa” e il “Torricola”. Ma chi sono i vincitori? Andiamo con ordine. Nel premio “Andreina”, la prima delle due poule andate in scena, favori del pronostico per Monte Vista, chiacchierata da giorni, ma il responso implacabile della pista è stato diverso e cioè lotta serratissima fin sul palo fra Bright Filly (M. Sanna) e Regina di Spade. Soltanto un corto muso ha diviso la femmina montata da Mario Sanna (ora a – 1 dalla vittoria numero 1500) dalla rivale. Al terzo posto si è classificata Miss Alfin. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

