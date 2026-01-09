San Giovanni Valdarno | incendio nella notte in un capannone cane salvato dai vigili del fuoco

Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti a San Giovanni Valdarno per un incendio che ha coinvolto un capannone agricolo. Durante le operazioni di soccorso, un cane è stato salvato e messo in sicurezza. L’incendio ha causato danni alla struttura, ma nessuno è rimasto ferito. L’intervento ha permesso di contenere i danni e di garantire la sicurezza degli animali presenti.

Cane in trappola nei capanni in fiamme - SAN GIOVANNI VALDARNO: L'animale è stato soccorso dai vigili del fuoco, intervenuti da più parti della Toscana per spegnere l'incendio che ha devastato vari annessi agricoli ... toscanamedianews.it

Incendio nella notte, annessi agricoli in fiamme - Incendio nella notte in alcuni annessi agricoli situati a San Giovanni Valdarno. teletruria.it

