San Giovanni Valdarno | incendio nella notte in un capannone cane salvato dai vigili del fuoco

Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti a San Giovanni Valdarno per un incendio che ha coinvolto un capannone agricolo. Durante le operazioni di soccorso, un cane è stato salvato e messo in sicurezza. L’incendio ha causato danni alla struttura, ma nessuno è rimasto ferito. L’intervento ha permesso di contenere i danni e di garantire la sicurezza degli animali presenti.

