Incendio nella notte a San Giovanni Valdarno | distrutti annessi agricoli salvato un cane

Nella notte, i Vigili del Fuoco di Montevarchi sono intervenuti a San Giovanni Valdarno per un incendio che ha coinvolto alcuni annessi agricoli. L’intervento ha permesso di spegnere le fiamme e di salvare un cane. Nessuna persona è rimasta ferita. L’origine del rogo è ancora in fase di accertamento.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti nella notte per un incendio che ha interessato alcuni annessi agricoli nel territorio di San Giovanni Valdarno. Le fiamme hanno coinvolto diverse strutture rurali al cui interno erano custodite macchine agricole e varie attrezzature da lavoro. L'incendio, propagatosi rapidamente, ha interessato l'intera area, rendendo necessario l'intervento di più squadre provenienti da Montevarchi, Arezzo, Figline Valdarno e Prato. Dopo un lungo lavoro di contenimento e spegnimento, i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare il rogo, evitando che le fiamme si estendessero ulteriormente.

