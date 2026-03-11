Da San Paolo a Tor Marancia | nelle strade del municipio arrivano 195 nuovi alberi
Nel municipio VIII sono stati piantati 195 nuovi alberi nelle strade di San Paolo e Tor Marancia, sostituendo quelli abbattuti. Le operazioni riguardano via Mantegna e via di Santa Petronilla, dove si stanno svolgendo interventi di messa a dimora delle piante. L’obiettivo è migliorare la presenza di verde nel territorio.
Da via Mantegna a via di Santa Petronilla: nelle vie del municipio VIII sono in corso, dopo gli abbattimenti, gli interventi per la messa a dimora di nuove piante, con l’obiettivo di rendere più verdi le strade del territorio. L’intervento si è già concluso in via di Santa Petronilla, mentre in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
