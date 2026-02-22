Svastica davanti alla pietra di inciampo per Giovanni Tagliavini a Tor Marancia

Una svastica è apparsa sulla pietra di inciampo di Giovanni Tagliavini a Tor Marancia, dopo che la fioriera è stata imbrattata. La scritta simbolica, disegnata con vernice nera, ha coperto parte del pannello che ricorda la deportazione politica di Tagliavini nel campo di Mathausen. Le autorità stanno verificando chi abbia compiuto il gesto e cosa abbia motivato l’atto vandalico. La questione rimane sotto osservazione.

Imbrattati il pannello informativo e la fiorera. I residenti: "Negli ultimi mesi sui muri del quartiere si sono moltiplicati slogan razzisti e frasi nostalgiche" La denuncia arriva dalle attiviste e gli attivisti dell’associazione Parco della Torre di Tor Marancia: “Davanti alla pietra d'inciampo dedicata a Giovanni Tagliavini, un abitante della borgata, deportato e ucciso a Mauthausen per motivi politici, è comparsa una svastica. Anche i pannelli dedicati alle persone confinate e ai partigiani sono stati divelti". E non è la prima volta che accade: “L’ultima volta avevano risposto i bambini e le bambine del Centro di aggregazione giovanile ‘Spazio Memoria’ di Tor Marancia: pulizia, vernice, costruzione di una fioriera. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti discussi: Tor Marancia, colpita ancora la memoria della borgata.

