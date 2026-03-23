San Francesco secondo Giovanni Scifoni | la grazia rivoluzionaria della narrazione che si fa carne

Lo spettacolo per la regia di Francesco Brandi, e musiche di Luciano Di Giandomenico è andato in scena con successo al Teatro Vittorio Emanuele Domenica 22 marzo, assiepato in ogni angolo del Teatro Vittorio Emanuele, il pubblico ha applaudito uno spettacolo originale e coinvolgente, in cui l’ideatore e attore protagonista, Giovanni Scifoni, ha intessuto uno spazio creativo per raccontare la figura di Francesco d’Assisi, non solo come santo, ma come fenomeno ‘pop’.Fra approfondimenti storici, ironia, battute in dialogo con gli spettatori, stand up comedy, danza, mimo, atletismo morbido ed energizzante, canti, disegni dal vivo, il versatile... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Il sacro mantello di San Francesco arriva a San Giovanni RotondoIl sacro mantello di San Francesco d’Assisi, custodito nel convento dei Frati Minori Cappuccini di Boissonnade, in Francia, arriva in provincia di...

Approfondimenti e contenuti su San Francesco

Temi più discussi: Veglia dei giovani il 28 marzo: insieme, sui sentieri di san Francesco; CONCLUSA LA VENERAZIONE PUBBLICA DELLE SPOGLIE MORTALI DI SAN FRANCESCO; GIOTTO E SAN FRANCESCO. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento; Assisi, si avvia a conclusione il percorso di venerazione delle spoglie di San Francesco.

SAN FRANCESCO Celebriamo Francesco a San Giovanni Rotondo: 800 anni dal transito di San Francesco d’AssisiGli appuntamenti si terranno il 18 e il 25 marzo 2026 presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi, con inizio alle ore 19:00 ... statoquotidiano.it

Il mantello di San Francesco sarà dal 26 aprile a San Giovanni RotondoIl mantello di San Francesco sarà a San Giovanni Rotondo (Foggia) dal 26 aprile. Lo ha annunciato questa sera fr. Francesco Dileo, ministro provinciale della Provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Tele Dehon. . Sono stati più di 370mila i pellegrini che hanno raggiunto Assisi per l'ostensione delle spoglie mortali di San Francesco. Un dato che conferma la "presenza viva - dicono i frati - del patrono d'Italia nel cuore dei fedeli". facebook

Conclusa l'ostensione delle spoglie di San Francesco, 370mila fedeli x.com