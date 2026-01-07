Aggiungi un posto a tavola alla ChorusLife Arena Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini

A Bergamo, alla ChorusLife Arena, arriva lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola”. La rappresentazione, in tournée in Italia, sarà in scena il 16 gennaio alle 21, il 17 gennaio alle 16 e alle 21, e il 18 gennaio alle 16. Un'opportunità per assistere a una produzione di successo con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini, in un allestimento che unisce tradizione e intrattenimento.

Arriva a Bergamo lo spettacolo “ Aggiungi un posto a tavola ”. Lo spettacolo, che sta facendo tappa in tante località di tutta Italia, andrà in scena alla ChorusLife Arena il 16 gennaio alle 21, il 17 gennaio alle 16 e alle 21 e il 18 gennaio alle 16. Commedia musicale di Garinei e Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, musiche di Armando Trovajoli, liberamente ispirata ad “After me the deluge” di David Forrest. Nel cast spiccano Giovanni Scifoni, special Guest Lorella Cuccarini, Marco Simeoli, Sofia Panizzi, Francesco Zaccaro e Francesca Nunzi. Cinquanta. e non li dimostra! L’8 dicembre 2024, al Teatro Brancaccio di Roma, alla presenza dei precedenti cast e delle Autorità, sono stati festeggiati 50 anni dal mitico debutto di uno degli spettacoli più longevi e amati dagli italiani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

