Con la chiusura del portone della Basilica alle 18.45 di ieri, è iniziata la preparazione della conclusione della prima ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di san Francesco. In serata, la celebrazione del rito della reposizione ha chiuso ufficialmente il mese dell’ostensione nella chiesa inferiore della Basilica. Alle 21.30 il suono delle campane ha dato inizio al rito presieduto dall’amministratore apostolico delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, alla presenza dei soli frati del Sacro Convento. Celebrazione raccolta, commossa, intima e privata, ha segnato profondamente la comunità dei frati radunati attorno alle spoglie mortali del loro fondatore e padre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - San Francesco, il rito della reposizione nella tomba delle ossa del Santo

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