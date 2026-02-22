assisi le ossa di san francesco esposte al pubblico per la prima volta nella storia

Le ossa di San Francesco d’Assisi sono state mostrate al pubblico per la prima volta, attirando numerosi visitatori nella città natale del santo. La decisione nasce dall’esigenza di valorizzare il patrimonio religioso e culturale locale, offrendo ai pellegrini un’occasione unica di avvicinarsi alle reliquie. La mostra si tiene in un antico monastero, dove le ossa sono state trasferite temporaneamente. Questo evento richiama l’interesse di molte persone provenienti da diverse regioni.

Le ossa di San Francesco d’Assisi, il frate medievale che ha ispirato Papa Francesco e generazioni di cristiani prima di lui, saranno esposte al pubblico per la prima volta, dando alla sua città natale, situata su una collina in Umbria, un motivo in più per accogliere i pellegrini. Un piccolo esercito di 400 volontari è stato reclutato per accompagnarli attraverso le strade acciottolate della città medievale e nella Basilica inferiore di San Francesco per vedere le ossa, conservate in una teca di vetro antiproiettile. Assisi è una delle mete di pellegrinaggio cristiano più popolari al mondo, situata su una collina nella campagna umbra e costruita con una pietra calcarea dai riflessi rosati che le conferisce un bagliore unico, soprattutto al tramonto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ostensione di San Francesco ad Assisi per la prima volta, il video delle ossa traslate nella BasilicaLe ossa di San Francesco vengono esposte pubblicamente nella Basilica di Assisi per la prima volta, attirando migliaia di fedeli.

Per la prima volta nella storia il corpo di San Francesco sarà esposto ai fedeliPer la prima volta nella storia, il corpo di San Francesco sarà esposto ai fedeli nella Basilica di Assisi dal 22 febbraio al 26 marzo 2026.

Ostensione delle ossa di San Francesco. «Non una reliquia sotto vetro, ma un motore di senso per tutti»La voce rotta, gli occhi umidi. Fra Marco Moroni, padre custode del Sacro convento di Assisi si commuove riguardando la foto della mattina quando il corpo consunto di San Francesco viene estumulato pe ... famigliacristiana.it

