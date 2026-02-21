ostensione di san francesco ad assisi per la prima volta il video delle ossa traslate nella basilica

Le ossa di San Francesco vengono esposte pubblicamente nella Basilica di Assisi per la prima volta, attirando migliaia di fedeli. La causa è il trasferimento temporaneo delle reliquie, che permette ai visitatori di avvicinarsi alle spoglie del santo. Un video mostra il momento delle ossa traslate, suscitando grande emozione tra i pellegrini. La mostra durerà un mese e si prevede un afflusso record di visitatori.

Le spoglie di San Francesco per la prima volta visibili a tutti. Nella Basilica inferiore di Assisi ha avuto inizio l’ostensione pubblica e prolungata del santo, in occasione delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte del Patrono d’Italia. Quasi 400mila i pellegrini attesi nel primo mese. La traslazione delle ossa di San Francesco La cerimonia è iniziata con l’estumulazione dei frati della comunità del Sacro Convento dei resti mortali di San Francesco dal sarcofago della cripta in cui hanno riposato fino a oggi, per poi proseguire con la celebrazione della traslazione e dei vespri nella chiesa inferiore presieduta dal cardinale Ángel Fernandez Artime, alla presenza di circa 300 religiosi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Celebrazioni per San Francesco. Cultura e spiritualità ad Assisi per la prima ostensione pubblicaLa città di Assisi si prepara a vivere un mese di festa con le celebrazioni per San Francesco.

Leggi anche: Natale 2025 ad Assisi: il 25 e 26 dicembre il cuore delle celebrazioni nella Basilica di San Francesco

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Assisi, dal 22 febbraio l'ostensione delle spoglie mortali di san Francesco; San Francesco. La traslazione delle spoglie su Rai 1; Bianchetti, lapsus in diretta Rai: confonde l’ostensione di San Francesco con il corpo di Gesù; Le spoglie di san Francesco esposte al mondo intero: la traslazione dà il via al mese dell'ostensione. Tutti gli appuntamenti.

Ostensione delle ossa di San Francesco. «Non una reliquia sotto vetro, ma un motore di senso per tutti»La voce rotta, gli occhi umidi. Fra Marco Moroni, padre custode del Sacro convento di Assisi si commuove riguardando la foto della mattina quando il corpo consunto di San Francesco viene estumulato pe ... famigliacristiana.it

Assisi, attesi 400 mila pellegrini per l'ostensione delle spoglie di San FrancescoUn fiume di persone, circa 400mila, per quello che si preannuncia essere un evento unico in un anniversario storico. Inizia domenica 22 febbraio la prima ostensione pubblica prolungata del corpo di Sa ... msn.com

Questo pomeriggio abbiamo vissuto un altro momento molto emozionante in Basilica con la solenne traslazione delle reliquie di san Francesco. È ufficialmente iniziata la prima venerazione pubblica e prolungata delle spoglie di san Francesco, un’occasione - facebook.com facebook

Assisi, attesi 400 mila pellegrini per l'ostensione del corpo di San Francesco x.com