Prato basta il gol di Berizzi | battuto 1-0 il San Donato Tavarnelle

Da lanazione.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 22 marzo 2026 – Il  Prato  torna al successo. E’ il gol di  Berizzi (con una deviazione)   a stendere un  San Donato Tavarnelle  che fa sudare le proverbiali sette camicie ai lanieri. Il match, valevole per la 28° giornata del girone E di Serie D, termina 1-0. Con questa vittoria Risaliti e compagni salgono a quota 45 punti e agganciano il Terranuova Traiana al quinto posto, a -1 dal Siena quarto. Nel finale espulso mister  Alessandro Dal Canto  per proteste. Da segnalare la protesta della Curva Ferrovia Matteo Ventisette prima del match per i fatti di venerdì relativi al mancato ampliamento della capienza dello stadio. “Interferenze, accessibilità, antinciampo e separatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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