Prato, 22 marzo 2026 – Il Prato torna al successo. E’ il gol di Berizzi (con una deviazione) a stendere un San Donato Tavarnelle che fa sudare le proverbiali sette camicie ai lanieri. Il match, valevole per la 28° giornata del girone E di Serie D, termina 1-0. Con questa vittoria Risaliti e compagni salgono a quota 45 punti e agganciano il Terranuova Traiana al quinto posto, a -1 dal Siena quarto. Nel finale espulso mister Alessandro Dal Canto per proteste. Da segnalare la protesta della Curva Ferrovia Matteo Ventisette prima del match per i fatti di venerdì relativi al mancato ampliamento della capienza dello stadio. “Interferenze, accessibilità, antinciampo e separatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, basta il gol di Berizzi: battuto 1-0 il San Donato Tavarnelle

Articoli correlati

Leggi anche: Poggibonsi a caccia di punti pesanti. L’ostacolo è il San Donato Tavarnelle

Aumento capienza stadio Lungobisenzio, via libera provvisorio con il San Donato TavarnellePrato, 20 marzo 2026 - Dopo il sopralluogo di questa mattina presso lo stadio Lungobisenzio, ecco il via libera dalla Commissione comunale di...

Altri aggiornamenti su San Donato Tavarnelle

Discussioni sull' argomento Prato segna tre volte ma non basta. Pareggio 3-3 col Siena al Lungobisenzio; Le pagelle del Prato, bene Mencagli, Rossetti e Verde. Furghieri non basta.

Prato, basta il gol di Berizzi: battuto 1-0 il San Donato TavarnelleNel finale la rete che decide un incontro bloccato. Espulso Dal Canto per proteste. Il Prato torna in zona playoff ... lanazione.it

Aumento capienza stadio Lungobisenzio, via libera provvisorio con il San Donato TavarnelleLa Commissione comunale di vigilanza spiega, in un comunicato, il motivo della provvisorietà dell'agibilità del Lungobisenzio ... msn.com

Alle ore 14.30 ecco Prato-San Donato Tavarnelle in un Lungobisenzio da tutto esaurito anche stavolta facebook