San Donato orfana dello stadio Progetto consulenze burocrazia Ora il Comune presenta il conto
San Donato rimasta orfana dello stadio del Milan, il Comune presenta il conto alla società calcistica. Ammontano a 74mila 360 euro le spese sostenute dall’Ente locale, in termini di consulenze, approfondimenti e iter tecnico-burocratici, per la disamina del progetto che ipotizzava la costruzione di un’arena da 70mila posti nell’area San Francesco. I conteggi sono stati inoltrati alla società Sportlifecity-Milan sulla base di una clausola che prevedeva, qualora il programma dello stadio non fosse decollato, il rimborso dei costi sostenuti dal Comune, in termini d’incarichi esterni e attività di back office, fino a una massimo di 220mila euro.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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