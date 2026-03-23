San Donato rimasta orfana dello stadio del Milan, il Comune presenta il conto alla società calcistica. Ammontano a 74mila 360 euro le spese sostenute dall’Ente locale, in termini di consulenze, approfondimenti e iter tecnico-burocratici, per la disamina del progetto che ipotizzava la costruzione di un’arena da 70mila posti nell’area San Francesco. I conteggi sono stati inoltrati alla società Sportlifecity-Milan sulla base di una clausola che prevedeva, qualora il programma dello stadio non fosse decollato, il rimborso dei costi sostenuti dal Comune, in termini d’incarichi esterni e attività di back office, fino a una massimo di 220mila euro.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Donato "orfana" dello stadio. Progetto, consulenze, burocrazia. Ora il Comune presenta il conto

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