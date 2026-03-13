Roma ok definitivo al progetto dello stadio di Pietralata Gualtieri | Non vediamo l' ora si realizzi

Il Comune di Roma ha dato il via libera definitivo al progetto dello stadio di Pietralata, con il sindaco che ha espresso entusiasmo per l’iniziativa. La conferma arriva dopo l’ok ufficiale, mentre le autorità si preparano a posare la prima pietra e a iniziare i lavori. Il progetto è considerato importante per la città e il suo sviluppo futuro.

Un giorno speciale a tinte giallorosse. Al termine di una lunga serie di interventi (tra cui quello pure del consigliere ed ex giallorosso Ubaldo Righetti), ordini del giorno e dichiarazioni di voto in aula, l'Assemblea capitolina alle 13:55 di oggi ha dato l'ok definitivo al PFTE (Progetto di fattibilità tecnico economica) per il nuovo stadio di Pietralata della Roma, confermandone la pubblica utilità. Il voto, in sostanza, ha ribadito che il club ha assecondato le richieste e le prescrizioni avanzate dagli uffici del Comune dopo l'approvazione del pubblico interesse sul progetto preliminare. "Oggi è una giornata importante, storica, di gioia – ha detto in aula prima del voto il sindaco Roberto Gualtieri -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, ok definitivo al progetto dello stadio di Pietralata. Gualtieri: "Non vediamo l'ora si realizzi"