San Colombano e Badia a Settimo via i camion dal centro | arrivano rotatoria e Ztl merci

La giunta ha avviato l'iter per la variante urbanistica necessaria all'intervento. I costi saranno a carico del privato. Il progetto si inserisce in un disegno più ampio che include un parco fluviale e nuove piste ciclabili Meno camion nei centri abitati di San Colombano e Badia a Settimo. La giunta comunale guidata dalla sindaca Claudia Sereni ha dato il via libera al primo passo formale per la creazione di una zona a traffico limitato per i mezzi pesanti, controllata da telecamera, nei due abitati. La delibera dispone l'avvio dell'iter per la variante al Piano operativo, necessaria per procedere con i lavori. Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via Masiani e via del Chese, che renderà possibile l'istituzione della Ztl merci e la sistemazione del tratto viario adiacente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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