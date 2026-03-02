samsung galaxy s26 concorso per vincere s26 e s26 ultra con rokform

Samsung ha annunciato la nuova serie Galaxy S26, composta dai modelli S26 e S26 Ultra, e ha avviato un concorso promosso da Android Headlines. Questa iniziativa permette ai partecipanti di tentare di vincere uno dei due dispositivi. La casa sudcoreana ha reso noto il lancio ufficiale dei nuovi smartphone, senza fornire dettagli sui criteri di partecipazione o le modalità di selezione.

la casa di samsung ha presentato la serie galaxy s26, accompagnata da un concorso promosso da android headlines. il premio comprende il galaxy s26 e il galaxy s26 ultra, offerto agli utenti che partecipano. l’articolo sintetizza le principali caratteristiche di entrambi i modelli, illustra le modalità di partecipazione al giveaway e riassume le condizioni da rispettare, evidenziando il ruolo di rokform come partner della promozione. il galaxy s26 base arriva con un display da 6,3 pollici e offre una piattaforma di elaborazione avanzata, dotata del qualcomm snapdragon 8 elite gen 5 per galaxy (in europa è previsto exynos 2600). la memoria ampiamente disponibile è di 12 gb di ram e una configurazione iniziale di 256 gb di storage. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

