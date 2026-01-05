Mercato Inter ore calde per il futuro di Carboni | la Sampdoria in pole position ma attenzione a…

Sul fronte mercato dell’Inter, la situazione di Carboni è in evoluzione. La Sampdoria è attualmente in pole position per il suo acquisto, ma non mancano altre pretendenti interessate. La società nerazzurra sta valutando le offerte e i possibili sviluppi, mantenendo alta l’attenzione su questa trattativa. Di seguito, i dettagli e gli aggiornamenti più recenti riguardo alla cessione del giovane talento.

Il calciomercato della Sampdoria entra nel vivo con una strategia mirata a rinforzare le corsie esterne. La dirigenza ligure ha messo nel mirino Franco Carboni, profilo che garantisce freschezza, corsa e affidabilità. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i contatti sono già stati avviati: l'obiettivo è assicurarsi il classe 2003 per affrontare un girone di ritorno ad alta intensità. La società blucerchiata starebbe lavorando con l'Inter, club proprietario del cartellino, per definire i termini di un trasferimento immediato a Genova.

Calciomercato Inter, attesa Cancelo. Frattesi non chiude la porta: con quell’ingaggio… - Se il prefisso è quello di Riad, allora conviene rispondere, perché la linea tra Inter e Arabia è caldissima. tuttosport.com

Frattesi apre al Galatasaray: offerto maxi ingaggio. L'Inter tratta, il nodo dell'affare - A convincere Frattesi anche l'offerta economica del Galatasaray, che mette sul piatto un maxi ingaggio. msn.com

È online una nuova puntata di Inter Zone! L'analisi di Inter-Bologna 3-1, le ultimissime su Joao Cancelo, Frattesi, il mercato e non solo Con @polimanti_lore, @fllauu e @RaffaeleAmato14 VIDEO QUI: x.com

Il presidente dell'Inter fa il punto sul mercato nerazzurro. E sulla situazione di Asllani aggiunge: "E' un nostro patrimonio, se non ci fossero le condizioni per proseguire con il Torino, troveremo un'altra sistemazione" - facebook.com facebook

