Il Tottenham ha pareggiato contro il Liverpool in una partita valida per il campionato inglese, mantenendo Tudor sulla panchina della squadra. La situazione attuale del tecnico viene monitorata, ma finora non sono previste modifiche al suo ruolo. Le notizie aggiornate indicano che Tudor rimane alla guida del club, mentre si attendono sviluppi futuri sulla sua posizione.

Kostic Juventus, destino segnato per l’esterno serbo. Ecco che cosa succederà a giugno David verso l’addio alla Juve: quel club vuole sfruttare gli eccellenti rapporti coi bianconeri. Ultime Boga Juve diventa il colpaccio di Comolli: alla Continassa sono tutti convinti che. La rivelazione Boga Juve, tutti convinti del riscatto dal Nizza: è pronto questo contratto. Già programmato l’incontro Juventus Next Gen, Brambilla dopo il pareggio contro il Forlì: «L’aspetto positivo è la reazione dei ragazzi. Il nostro obiettivo è molto chiaro» Pagelle Forlì Juventus Next Gen: Puczka una sentenza, Anghelè provvidenziale. Che impatto Oboavwoduo VOTI... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor pareggia contro il Liverpool e per ora salva la panchina. Le ultime novità sul suo futuro

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