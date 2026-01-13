Tra malinconie e fraintendimenti al Bonci salgono sul palco I ragazzi irresistibili di Neil Simon
Dal 15 al 18 gennaio, il Teatro Bonci di Cesena ospita
Dal 15 al 18 gennaio sul palcoscenico del Teatro Bonci di Cesena tornano due grandi interpreti del teatro italiano, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, protagonisti de "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon, il capofila dei commediografi americani contemporanei scomparso nel 2018. Tra battute. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
