Tra malinconie e fraintendimenti al Bonci salgono sul palco I ragazzi irresistibili di Neil Simon

Dal 15 al 18 gennaio sul palcoscenico del Teatro Bonci di Cesena tornano due grandi interpreti del teatro italiano, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, protagonisti de "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon, il capofila dei commediografi americani contemporanei scomparso nel 2018. Tra battute. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

