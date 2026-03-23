Arezzo, 23 marzo 2026 – I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, con squadre provenienti dal distaccamento di Valdarno e dalla sede centrale di Arezzo, e con il supporto della squadra di Figline Valdarno del Comando di Firenze, sono intervenuti nella notte con due APS e due ABP (autobottepompe) poco dopo le 23:30 per un incendio che ha coinvolto una sala da ballo nel comune di San Giovanni Valdarno. Al momento dell'arrivo sul posto, la struttura risultava completamente avvolta dalle fiamme. Le squadre hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio, ormai generalizzato, e alle successive operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza del locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sala da ballo a San Giovanni distrutta dalle fiamme

Articoli correlati

Edicola distrutta dalle fiamme, si fa strada l'ipotesi cortocircuito: il rogo sarebbe partito da una 'ciabatta' multipresaPare che tutto sia stato causato da un cortocircuito partito da una 'ciabatta' elettrica multipresa di quelle che si usano per ricaricare i...

Leggi anche: Incendio a Milano, auto avvolta e distrutta dalle fiamme

Tutto quello che riguarda Sala da ballo a San Giovanni distrutta...

Temi più discussi: Club trasformato in sala da ballo abusiva: scatta il sequestro, denunciato il titolare; Trump e il restyling della Casa Bianca: dalla sala da ballo ai capitelli, ecco cosa cambia; Ristorante con sala da ballo, in nero 5 dipendenti su 8: oltre 40mila euro di sanzioni; Premariacco, palestra diventa sala da ballo senza licenza: arrivano i carabinieri e chiudono il locale.

Strage di Corinaldo. Il geometra a processo: La Lanterna Azzurra sempre sala da balloMassimo Manna dello sportello Suap del Comune scrive al Carlino Le irregolarità riscontrate dovute a modifiche successive e non autorizzate. ilrestodelcarlino.it

Trump, la nuova sala da ballo della Casa Bianca da 200 milioni: «Un'aggiunta necessaria». 8.400 metri quadrati, colonne e decorazioni d'oro«Il presidente Trump è un costruttore nell'anima e ha una straordinaria attenzione per i dettagli», ha affermato il capo dello staff della Casa Bianca, Susie Wiles La Casa Bianca avrà una nuova ... leggo.it

L'ultima missione - Project Hail Mary! . . Visto da poco in sala, questo é uno di quei film che é già entrato nella mia lista di comfort movie! Non svelerò nulla della trama se non che la Terra (come al solito) si ritrova ad essere minacciata e la soluzione é ad anni l facebook

Il 23 marzo tornerà al cinema, in occasione dei suoi sessant'anni (compiuti l'anno scorso, voglio precisarlo), I pugni in tasca di Marco Bellocchio. La distribuzione è curata da una realtà che apprezzo molto, Cat People, che questa volta ha collaborato con Cine x.com