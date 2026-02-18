Edicola distrutta dalle fiamme si fa strada l' ipotesi cortocircuito | il rogo sarebbe partito da una ' ciabatta' multipresa

Un incendio ha devastato l’edicola ‘Il Punto’ nel porto di Cesenatico, probabilmente a causa di un cortocircuito. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di martedì e hanno distrutto completamente il negozio, lasciando dietro di sé solo macerie carbonizzate. Secondo le prime ipotesi, il rogo sarebbe partito da una ciabatta multipresa lasciata incautamente collegata. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma non sono riusciti a salvare l’edificio. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause precise.

Pare che tutto sia stato causato da un cortocircuito partito da una 'ciabatta' elettrica multipresa di quelle che si usano per ricaricare i dispositivi elettronici Si fa strada l'ipotesi del cortocircuito alla base del violento incendio accaduto nella tarda mattinata di martedì sul Porto canale di Cesenatico, il negozio-edicola 'Il Punto' è stato letteralmente avvolto dalle fiamme e distrutto. In base ai sopralluoghi dei Vigili del fuoco, all'interno del locale non erano presenti stufe elettriche o mini elettrodomestici simili, pare che tutto sia stato causato da un cortocircuito partito da una 'ciabatta' elettrica multipresa di quelle che vengono usate per ricaricare i dispositivi elettronici.