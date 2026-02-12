Juventus scontro Trevisani – Sabatini Zona Champions a rischio

Durante l’ultima puntata di Pressing, Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini hanno discusso a lungo sulla corsa della Juventus verso la zona Champions. Tra opinioni contrastanti, il rischio di perdere il posto in Champions League sembra aumentare per i bianconeri, mentre gli ospiti si sono scambiati battute e considerazioni sulla stagione della squadra. La partita tra le due voci si è accesa nel confronto, lasciando intendere che la corsa europea della Juventus non sia affatto scontata.

Nel corso dell’ultima puntata di Pressing c’è stato  un grosso dibattito tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini sulla stagione della Juventus. Le parole dei due commentatori riportate da Tuttosport. L’opinione di Trevisani Inizia il dibattito sulla stagione dei bianconeri, con  Riccardo Trevisani  che afferma: “ Pur essendo partita a handicap la Juve quest’anno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

