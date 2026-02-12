Juventus scontro Trevisani – Sabatini Zona Champions a rischio

Durante l’ultima puntata di Pressing, Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini hanno discusso a lungo sulla corsa della Juventus verso la zona Champions. Tra opinioni contrastanti, il rischio di perdere il posto in Champions League sembra aumentare per i bianconeri, mentre gli ospiti si sono scambiati battute e considerazioni sulla stagione della squadra. La partita tra le due voci si è accesa nel confronto, lasciando intendere che la corsa europea della Juventus non sia affatto scontata.

Nel corso dell’ultima puntata di Pressing c’è stato un grosso dibattito tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini sulla stagione della Juventus. Le parole dei due commentatori riportate da Tuttosport. L’opinione di Trevisani Inizia il dibattito sulla stagione dei bianconeri, con Riccardo Trevisani che afferma: “ Pur essendo partita a handicap la Juve quest’anno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, scontro Trevisani – Sabatini “Zona Champions a rischio” Approfondimenti su Juventus Scontro Trevisani esalta Cancelo: è scontro a Pressing con Sabatini! Il dibattito Nel dibattito tra Trevisani e Sabatini, si confrontano le opinioni su Cancelo e Dumfries, rispettivamente. Trevisani Sabatini, scontro in diretta a Pressing sulla Juve di Spalletti: cosa è successo In diretta a Pressing, Trevisani e Sabatini si sono scontrati su Spalletti e la Juventus. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Juventus Scontro Argomenti discussi: Scontro Trevisani-Sabatini: Contano i punti e non la classifica. Ma come la vedete?; Mauro certo: La Juve batterà l’Inter. I pronostici a Pressing: per Trevisani e Sabatini...; Trevisani Sabatini, scontro in diretta a Pressing sulla Juve di Spalletti: cosa è successo; Trevisani Sabatini scontro in diretta a Pressing sulla Juve di Spalletti | cosa è successo. Trevisani sulla Juve: I punti contano più della classifica. Scontro acceso a PressingDopo il 2-2 tra Juventus e Lazio, a Pressing si accende il dibattito. Riccardo Trevisani analizza il rendimento bianconero post cambio in panchina: «Con Spalletti la Juve viaggia a quasi ... tuttojuve.com Scontro Trevisani-Sabatini: Contano i punti e non la classifica. Ma come la vedete?La Juventus è stata fermata sul pari dalla Lazio e vede così allontanarsi il Napoli in ottica lotta per un posto nella prossima Champions League. I bianconeri erano tra l'altro reduci dalla sconfitta ... msn.com Dopo la Champions usciamo anche dalla Coppa Italia. Ora ci resta solo il campionato. Blindiamo la zona Champions, poi chissà... Forza ragazzi - facebook.com facebook La Roma c’è, eccome Malen trascina con una doppietta, l’Olimpico spinge e la Roma aggancia la zona Champions Segnale forte prima del ciclo decisivo: questa squadra è tornata #EDICOLA #asroma #Roma #Malen #Gasperini #RomaCagliari #Cha x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.