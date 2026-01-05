Nel dibattito tra Trevisani e Sabatini, si confrontano le opinioni su Cancelo e Dumfries, rispettivamente. Trevisani esalta le qualità di Cancelo, mentre Sabatini difende Dumfries. La discussione mette in evidenza le differenze di vedute tra i due, senza toni eccessivi, offrendo un'analisi equilibrata delle prestazioni dei calciatori coinvolti.

Inter News 24 Trevisani difende Cancelo e lo elogia! Sabatini non ci sta, difende Dumfries ed è scontro. Segui tutte le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato e le scelte tattiche in casa Inter continuano a far discutere i principali opinionisti sportivi italiani. Durante l’ultima puntata di “Pressing”, nota trasmissione di approfondimento calcistico, si è scatenato un acceso faccia a faccia riguardante il possibile inserimento di Joao Cancelo, terzino portoghese dai piedi sopraffini e dalla spiccata propensione offensiva, all’interno dello scacchiere tattico dei nerazzurri. Il botta e risposta tra Sabatini e Trevisani. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Trevisani esalta Cancelo: è scontro a Pressing con Sabatini! Il dibattito

Leggi anche: Pressing, siparietto Biasin-Sabatini-Trevisani: chiusura tutta da “ridere”

Leggi anche: Pressing, scontro Ordine-Trevisani sulla Supercoppa: «Eliminazione quasi una fortuna»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trevisani esalta Neres e Hojlund: “Hanno spaccato la partita. Doppietta pesantissima” Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, ha commentato così Napoli–Juventus sul canale Instagram di Fantacalcio: «Partita vibrante al Maradona, decisa sop - facebook.com facebook