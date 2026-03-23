Sabalenka confessa | Insulto in portoghese così non mi capiscono Ora però dovrà stare attenta

La numero uno al mondo Aryna Sabalenka svela il suo stratagemma a Miami: per evitare i warning degli arbitri impreca in portoghese, lingua che sta imparando grazie al fidanzato brasiliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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