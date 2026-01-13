Elena sopravvissuta alle fiamme | Non si dimentica mai oggi però non mi riconosco senza cicatrici

Elena Benatti, sopravvissuta a un grave incendio che le ha causato ustioni sul 35% del corpo, ricorda quell’evento come un’esperienza che ha segnato la sua vita. A 26 anni, ha affrontato il dramma di perdere il compagno e di convivere con le cicatrici che le ricordano quel giorno. La sua storia è un esempio di resilienza e di come si possa ricostruire una nuova identità dopo un evento traumatico.

Elena Benatti aveva 26 anni quando è rimasta vittima di un grave incendio esploso sul terrazzo di casa sua in cui ha perso la vita il compagno: le fiamme le hanno lascito ustioni sul 35% del suo corpo. A Fanpage.it ha raccontato la sua storia.

