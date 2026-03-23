Protagonista del trascinante film sci-fi L'ultima missione, Ryan Gosling porta a compimento una parabola che, nell'ultimo decennio, ne ha ridefinito l'immagine d'attore in virtù di un carisma irresistibile. In un'epoca in cui spesso si allude al presunto "crepuscolo dei divi", in cui prima i franchise e poi l'egemonia dello streaming sembrano aver azzoppato il cosiddetto star power nei bilanci del botteghino, un attore come Ryan Gosling ci appare una lampante eccezione alla regola. Ammesso e non concesso che l'assunto di partenza sia valido, e pur considerando che le star di Hollywood attualmente in grado di garantire un sicuro profitto al box-office si contano sulle dita di una mano (si veda il caso di Timothée Chalamet), Ryan Gosling è fra quanto ci sia oggi di più vicino alla concezione . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ryan Gosling: da La La Land a L’ultima missione, perché è l’eroe cinematografico dei nostri tempi

Articoli correlati

L'ultima missione: Project Hail Mary, l'eroe solitario di Ryan Gosling ci ricorda quanto è preziosa la TerraRyan Gosling ci porta nello spazio con L'ultima missione: Project Hail Mary, un viaggio visivo mozzafiato dall'autore di The Martian e i registi di...

L'Ultima Missione: Project Hail Mary, l'avventura spaziale con Ryan Gosling al cinema da oggiRyan Gosling si impegna a salvare il mondo insieme a un tenero amico nell'avventura galattica di Phil Lord e Christopher Miller, al cinema da oggi,...

Tutto quello che riguarda Ryan Gosling

Temi più discussi: Ryan Gosling torna al cinema, grande scommessa di Amazon; Ryan Gosling: Non mi sono diplomato, il retroscena sul passato dell'attore; Ryan Gosling: i ruoli più belli, divertenti e indimenticabili della sua carriera; Ryan Gosling: l'archetipo dell'eroe moderno.

La missione di Ryan Gosling: Faccio un prof che salva i pianeta, ma io non mi sono diplomatoEra chiaro che Andy aveva catturato un fulmine in bottiglia e scritto qualcosa di davvero speciale. – ha detto Gosling, che ha creduto talmente nel progetto da farsene produttore. Quando ho letto il ... repubblica.it

Ryan Gosling conferma conversazioni con la Marvel riguardo Ghost Rider, ma è una situazione complicataScopri cosa ha detto Ryan Gosling sul possibile ruolo di Ghost Rider nell’MCU e i contatti con Marvel Studios per il futuro ... cinefilos.it

Un film brillante, come le stelle nello spazio. Con Ryan Gosling, L'ultima Missione: Project Hail Mary è adesso al cinema. #LultimaMissione #ProjectHailMary facebook

Ryan Gosling salva l’universo (e il cinema) x.com