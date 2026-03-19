L' Ultima Missione | Project Hail Mary l' avventura spaziale con Ryan Gosling al cinema da oggi

Ryan Gosling si impegna a salvare il mondo insieme a un tenero amico nell'avventura galattica di Phil Lord e Christopher Miller, al cinema da oggi, 19 marzo Può un umile insegnante sacrificarsi per salvare il mondo con l'aiuto di una roccia parlante? Ebbene sì. Tutto ciò accade per mano di Phil Lord e Christopher Miller in L'Ultima Missione: Project Hail Mary, nei cinema a partire da oggi 19 marzo. La storia struggente, ma anche divertente narrata nel romanzo dell'autore di Sopravvissuto. The Martian Andy Weir ha convinto il duo LordMiller a tornare alla regia di un lungometraggio, otto anni dopo aver vinto il Premio Oscar come produttori di Spider-Man: Un Nuovo Universo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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