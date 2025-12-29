Sorpreso mentre ruba in un negozio | 42enne arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 42 anni a Taranto, sospettato di aver commesso un furto aggravato in un negozio. L’intervento è avvenuto dopo essere stato sorpreso mentre tentava di sottrarre merce, e l’arresto conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel presidiare la sicurezza urbana.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 42 anni ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato. Nel corso della notte appena trascorsa, il personale della Squadra Volante, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, è stato allertato da alcune segnalazioni provenienti dai cittadini relative a rumori sospetti in un negozio di ottica sito in via Dante. Immediato è stato l'intervento degli equipaggi presenti in zona che si sono subito avvicinati all'esercizio commerciale, scorgendo un uomo vestito di nero all'interno di quei locali.

