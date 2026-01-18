Ruba due valigie e scappa | fermato dalla polizia

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 39 anni a Napoli, noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furto e danneggiamento. L’individuo è stato fermato dopo aver tentato di fuggire con due valigie di proprietà di un cittadino. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo e tutela della sicurezza urbana.

Ruba un'auto e un crocifisso, causa diversi incidenti e scappa dalla polizia

Un uomo tedesco di 55 anni è stato denunciato dalle autorità italiane per aver rubato un'auto e un crocifisso, causando diversi incidenti e tentando di fuggire dalla polizia. L'individuo è stato accusato di furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. L'episodio evidenzia le conseguenze di comportamenti illeciti e la pronta azione delle forze dell'ordine.

Cappuccio calato sul volto, ruba al supermercato: viene fermato dalla polizia

Un uomo con il volto nascosto dal cappuccio e dallo scalda collo è stato fermato dalla polizia nei pressi del Penny Market di Via Modigliani, Brescia. La sua presenza sospetta ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno proceduto ai controlli. L’intera vicenda si è svolta in maniera pacifica, e si sono svolti gli accertamenti necessari per chiarire la situazione.

