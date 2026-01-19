Ruba e aggredisce l' addetto alla sicurezza in un negozio a Genova arrestato un 29enne

A Genova, un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di rapina impropria, dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza in un negozio. L’episodio è stato gestito senza ulteriori conseguenze per le persone coinvolte. L’indagato si trova ora a disposizione delle autorità, nell’ambito delle indagini in corso.

Un giovane è stato arrestato per rapina impropria al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di venerdì scorso nel centro di Genova. Il soggetto, ventinove anni e di origini straniere, è stato fermato dopo aver sottratto un capo d'abbigliamento e aver aggredito un addetto alla sicurezza nel tentativo di fuggire. Furto nel centro di Genova L'episodio si è verificato in un negozio di abbigliamento situato nel cuore di Genova. La centrale operativa ha ricevuto una chiamata al numero di emergenza 112 che segnalava un furto appena commesso all'interno dell'esercizio commerciale.

